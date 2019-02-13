СМИ: Неймар консультировался с врачами "Барселоны" по поводу травмы ноги

Нападающий "ПСЖ" Неймар, который проходит консервативное лечение после травмы 5-й плюсневой кости, ранее советовался с врачами "Барселоны"​ по поводу восстановления, сообщает Mundo Deportivo. 27-летний бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0).

По информации СМИ, медицинские специалисты "Барселоны" порекомендовали бразильцу перенести операцию, однако игрок в итоге выбрал консервативное лечение, которое не предусматривает хирургическое вмешательство.

В текущем сезоне Неймар сыграл в 23 матчах за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

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