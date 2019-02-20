СМИ: "Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" за неоплату трансфера Салы

"Нант" подаст в ФИФА жалобу на действия "Кардиффа", сообщают британские СМИ. Французский клуб требует заплатить 15 миллионов евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы.

Ранее сообщалось, что "Нант" потребовал от "Кардиффа" расчета по трансферу. Клуб английской премьер-лиги отказался, ссылаясь на то, что еще не завершено расследование обстоятельств гибели аргентинца.

"Кардифф" настаивает на том, чтобы были расследованы все детали организации полета и, в частности, кто отвечал за это и насколько безопасно был летательный аппарат и имел ли его пилот Дэвид Ибботсон, который также погиб, достаточную квалификацию.

Эмилиано Сала скончался в результате авиакастрофы над Ла-Маншем.

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