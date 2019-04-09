СМИ: Моуринью может возглавить "Лион"

Бывший главный тренер "Интера", "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Лион". Как утверждает Entreprendre, португальский специалист во вторник был замечен в аэропорту Лиона, где он мог провести переговоры с представителями "львов".

Напомним, Моуринью был уволен из "МЮ" в декабре 2018 года после поражения от "Ливерпуля" в матче 17-го тура чемпионата Англии (1:3). Затем португалец работал экспертом на телевидении.

В настоящее время главным тренером "Лиона" является Бруно Генезио. "Львы" занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков после 31 тура.

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