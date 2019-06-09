СМИ: Гризманн близок к переходу в "ПСЖ"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции​ Антуан Гризманн принял решение, где продолжит карьеру.

По информации испанского издания Sport.es, форвард договорился о переходе в "ПСЖ". Как сообщает источник, 28-летний француз провел встречу с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и уже дал согласие на переезд в Париж, где он заменит уругвайского нападающего Эдинсона Кавани​.

Ранее Гризманна тесно связывали с переходом в "Барселону", но чемпион мира сделал выбор в пользу "ПСЖ" из-за информации о том, что игроки каталонского клуба не хотят видеть его своим одноклубником.

В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.

В сезоне 2018/19 Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.