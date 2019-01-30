СМИ: Фалькао жаловался дочери Рыболовлева на Анри

Капитан "Монако" Радамель Фалькао жаловался на бывшего главного тренера команды Тьерри Анри дочери владельца клуба Дмитрия Рыболовлева, сообщает GFFN. По данным источника, Анри давил на него и других лидеров команды - Камила Глика, Жемерсона и Андреа Раджи, угрожая заменить их молодыми игрками. Также отмечается, что Анри был против покупки Сеска Фабрегаса.

Анри принял "Монако" в октябре, сменив Леонарду Жардима. В январе он был отстранен от работы из-за неудовлетворительных результатов, на пост главного тренера вернулся Жардим.