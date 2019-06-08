СМИ: девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание на допросе

Модель Нажила Триндади, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, прибыла в бразильский полицейский участок в Сан-Паулу для дачи показаний, сообщает El Mundo Deportivo. Во время допроса девушка потеряла сознание и вскоре была доставлена в больницу.

На фотографиях видно, что после обморока девушку несет на руках ее адвокат. Ранее появилась информация, что Неймар также прибыл в полицейское отделение.

Отметим, что Триндади, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Позже в СМИ появилась информация, что девушка изменила свои показания.

La mujer que acusa a Neymar se desmaya durante su declaración ante el juezhttps://t.co/0QoaeTgSAq pic.twitter.com/n0t4FvBjhi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 8 июня 2019 г.

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