СМИ: девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, получает угрозы по телефону

Адвокат бразильской модели Наджилы Триндаде, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании и нападении, сообщил о том, что его клиентке поступают телефонные угрозы со стороны "влиятельных людей", сообщает sport.es.

Ранее Триндаде, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Позже в СМИ появилась информация, что она изменила свои показания.

– Ей уже позвонили по телефону и сказали, что она не продержится долго. Звонил известный адвокат, который занимается уголовными делами в Бразилии. Он говорит, что ее посадят в тюрьму, – приводит слова адвоката девушки sport.es.

Неймара обвиняют в изнасиловании. Он говорит, что это шантаж