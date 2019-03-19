СМИ: Дани Алвес продлит контракт с "ПСЖ"

Защитник Дани Алвес продлит контракт c "ПСЖ" до 2020 года с возможностью продления на один год, сообщает RMC. Текущее соглашение 35-летнего бразильца истекает в конце июня 2019 года.

По информации СМИ, решение Алвеса связано с поражением от "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за которого парижане покинули турнир. Защитник хочет выиграть ЛЧ с "ПСЖ".

В текущем сезоне Алвес сыграл в 20 матчах за парижан и отдал 4 голевые передачи.

Ранее поступала информация, что "ПСЖ" может летом расстаться с рядом ветеранов.

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