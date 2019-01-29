СМИ: Анри угрожал лидерам "Монако" и не согласовал трансфер Фабрегаса с руководством

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри находился в непростых отношениях с рядом игроков. Как утверждает France Football, 41-летний специалист угрожал лидерам красно-белых: Радамелю Фалькао, Камилю Глику, Жемерсону и Андреа Раджи тем, что заменит их на молодежь.

Кроме того, Фалькао жаловался руководству "Монако" на то, что Анри советовал ему, как нужно правильно просить мяч во время открываний. Специалист также осуществил трансфер хавбека Сеска Фабрегаса вопреки позиции совета директоров красно-белых.

Напомним, Анри был отправлен в отставку 25 января, а главным тренером "Монако" вновь стал Леонарду Жардим.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 15 очков после 22 туров.

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