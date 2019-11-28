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Слимани пропустит два матча «Монако» из-за дисквалификации

28 ноября 2019, 19:18
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Нападающий «Монако» Ислам Слимани пропустят два следующих матча клуба. Форвард дисквалифицирован за удаление в игре с «Бордо» (1:2), сообщает L'Equipe.

Таким образом, 31-летний игрок сборной Алжира пропустит выездной матч с «Тулузой» (4 декабря) и домашний с «Амьеном» (7 декабря).

В нынешнем сезоне Слимани провел 10 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 8 голевых передач.

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