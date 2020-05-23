Слимани пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру

Нападающий «Монако» Ислам Слимани?, который по контракту принадлежит «Лестеру», признался, что пока не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Французский клуб имеет право выкупить футболиста.

— Клуб не сделал мне предложения на данный момент, — приводит слова Слимани Le Score. — Я нахожусь в условиях текущего контракта. Никто не может принимать немедленные решения. В любом случае, мой контракт действует до 30 июня.

Одноклубник Александра Головина в досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции провел 18 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 8 голевых передач.