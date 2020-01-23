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Слимани не поможет «Монако» в матче со «Страсбуром»

23:32
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Нападающий «Монако» Ислам Слимани пропустит предстоящий матч чемпионата Франции со «Страсбуром». Как сообщает AFP, у алжирца травмированы мышцы бедра. Также монегаски не смогут рассчитывать на Пьетро Пеллегри, который восстанавливается после травмы, и Кейта Бальде, который отбывает дисквалификацию.

В то же время полузащитник Желсон Мартинш вернулся в основную группу после травмы. Остальные игроки «Монако» также в строю.

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