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Сегодня, 13:43

Следующее судебное заседание по делу о задолженности Сафонова по алиментам пройдет 26 августа

Микеле Антонов
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель бывшей жены голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасии Ксения Казачек сообщила «СЭ» о дате следующего заседания суда по делу о задолженности россиянина по делу об алиментах.

«Следующее заседание состоится 26 августа», — сказала Казачек «СЭ».

Фото «СЭ»

6 июня появилась информация о том, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.

8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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