Скончался арбитр французской лиги 1

В возрасте 42 лет скоропостижно скончался арбитр Йоан Амель, судивший матчи чемпионата Франции. По неофициальным данным, рефери умер на тренировке из-за инфаркта.

Коллегия элитных футбольных судей Франции выразила соболезнования родственникам и близким покойного.