Чрезвычайная ситуация произошла на матче третьего тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель». Он был остановлен при счете 1:0 в пользу хозяев.

Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.

Также начал нервничать главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли. Он попытался атаковать игрока «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Аргентинца с трудом сдержали Пайет и его тренерский штаб. Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер позднее подошел к фанатам и призвал их к спокойствию.

Матч остановлен на неопределенный срок. Его судьба решится позднее. Единственный на данный момент мяч забил на 49-й минуте Каспер Дольберг.