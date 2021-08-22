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Скандал в матче «Ницца» — «Марсель»: болельщики подрались с игроками, тренер набросился на соперника

23:31
Болельщики «Ниццы». Фото Reuters Драка на поле. Фото Reuters
Болельщики «Ниццы». Фото Reuters
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Чрезвычайная ситуация произошла на матче третьего тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель». Он был остановлен при счете 1:0 в пользу хозяев.

Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.

Также начал нервничать главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли. Он попытался атаковать игрока «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Аргентинца с трудом сдержали Пайет и его тренерский штаб. Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер позднее подошел к фанатам и призвал их к спокойствию.

Матч остановлен на неопределенный срок. Его судьба решится позднее. Единственный на данный момент мяч забил на 49-й минуте Каспер Дольберг.

Ницца — Марсель

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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