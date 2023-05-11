Скалони рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что отдал бы «Золотой мяч» капитану аргентинской национальной команды и форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Без сомнения, я бы отдал «Золотой мяч» Месси. Посмотрим, кто его получит, Холан находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды», — цитирует Скалони TyC Sports.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Руководство парижан не собирается продлевать контракт с футболистом.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. В декабре 2022 года футболист выиграл чемпионат мира.