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Сегодня, 08:31

Скалони рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что отдал бы «Золотой мяч» капитану аргентинской национальной команды и форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Без сомнения, я бы отдал «Золотой мяч» Месси. Посмотрим, кто его получит, Холан находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды», — цитирует Скалони TyC Sports.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Руководство парижан не собирается продлевать контракт с футболистом.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. В декабре 2022 года футболист выиграл чемпионат мира.

Лионель Месси
Эрлин Холанн
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Лионель Скалони
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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12.05 22:00
Ланс – Реймс
 - : -
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 - : -
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ПСЖ – Аяччо
 - : -
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
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Тулуза – Нант
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Александр Ляказетт

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Жонатан Давид

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Реми Кабелла

Лилль

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Осер

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