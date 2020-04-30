Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»

Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».

— Русским футболистам очень сложно выступать в зарубежных чемпионатах: другой язык, нужно адаптироваться к жизни в чужой стране, — цитируют «Известия» Синама-Понголя. — Освоиться в новом для себя чемпионате непросто, но Головину это удалось. Он очень умный футболист. И его точно можно назвать одним из лидеров «Монако», несмотря на то что у них в принципе достаточно сильный состав. У Александра есть отличная возможность наслаждаться футболом и перенимать опыт у таких больших мастеров, как Сеск Фабрегас.