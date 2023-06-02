Симеоне: «Переходы Мбаппе в «Реал» и Месси в «Барселону» были бы фантастическими для ла лиги»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на возможные трансферы форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в «Реал» и «Барселону».

«Вижу ли я Мбаппе игроком «Реала»? Да, они всегда подписывают лучших. Переходы Мбаппе в «Реал» и Месси в «Барселону» были бы фантастическими для ла лиги», — цитирует Симеоне COPE.

«Барселона» досрочно стала чемпионом в текущем розыгрыше ла лиги. За тур до конца «Реал» с 77 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на одно очко