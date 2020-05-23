Силвинью: «Неймар может играть там, где хочет»

Бывший тренер сборной Бразилии и «Лиона» Силвинью считает, что нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ», если хочет этого. «Барселона» заинтересован в возвращении бразильца.

— Неймар может играть там, где он хочет, — цитирует Cadena SER Силвинью. — Кто-то может сказать, что он не может вернуться в ла лигу или играть за другую команду, но единственный, кто может что-либо сделать — это он. Индивидуальные качества этого игрока... мама мия. Он очень классный игрок.