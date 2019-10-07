Силвиньо уволен из «Лиона». Клуб временно возглавит его ассистент Батикль под прямым руководством спортивного директора

«Лион» в официальном Twitter объявил об отставке Силвиньо с поста главного тренера клуба.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Силвиньо Жеральд Батикль, который будет работать под прямым руководством спортивного директора Жуниньо Пернамбукано.

После 9 туров «Лион» идет на 14-м месте в чемпионате Франции, набрав 9 очков. В прошлом туре он проиграл в дерби «Сент-Этьену» (0:1).

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