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Сегодня, 14:08

Шведская полиция запросила показания Мбаппе в ходе расследования дела об изнасиловании

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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Форварду «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе необходимо дать показания шведской полиции в ходе расследования дела об изнасиловании, сообщает RMC Sport.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полиция Стокгольма начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая в Швеции женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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