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Шунин: «Сафонов может вытеснить Доннарумму из основного состава «ПСЖ»

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Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У меня с Сафоновым отличные отношения. Мы с ним много переписывались, когда он уже перешел в «ПСЖ». Я, со своей стороны, Матвею хочу пожелать только удачи. Думаю, он может вытеснить Доннарумму из основного состава. Ему все по силам. Главное, чтобы Матвей верил в себя. Сафонов — один из сильнейших вратарей в нашей стране. Он точно не просто так уехал за большие деньги в топ-клуб», — сказал Шунин Legalbet.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» летом 2024 года. Французский клуб заплатил за него 20 миллионов евро. Голкипер заключил контракт с парижанами до лета 2029 года. В сезоне-2024/25 25-летний россиянин провел четыре матча за команду во всех турнирах, пропустил два гола и дважды сыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Антон Шунин
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
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