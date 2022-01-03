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«Марсель» обыграл «Шовиньи» в Кубке Франции

00:49
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В матче 1/16 финала Кубка Франции" «Марсель» на выезде победил «Шовиньи» (3:0).

Голы забивали Аркадиуш Милик, Дженгиз Юндер и Амин Харит.

В 1/8 финала «Марсель» сыграет с «Брестом».

Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 23:00. Stade de Beaublanc (Лимож)
Шовиньи
0:3
Марсель
Голы
Милик, 29 (0:1), Дженгиз Юндер, 41 (0:2), Харит, 80 (0:3)
Марсель
Манданда Салиба (Балерди, 85) Чалета-Цар (Амави, 85) Перес (Альваро Гонсалес, 85) Камара (Лирола, 81) Гендузи Жерсон Дженгиз Юндер Милик Пайет Луис Энрике (Харит, 67)
Судьи
Бризар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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