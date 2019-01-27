Шкулетич принял участие в победе "Монпелье" над "Каном"

"Монпелье" одержал победу над "Каном" (2:0) в рамках 22-го тура чемпионата Франции. В составе победителей гол на свой счет записал нападающий Гаэтан Лаборд, а защитник гостей Пол Гайс отметился автоголом в свои ворота.

На 88-й минуте встречи форвард Петар Шкулетич вышел на замену вместо Лаборда. Напомним, что Шкулетич выступал за "Локомотив" с 2015 по 2017 год.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

"Монпелье" – "Кан" – 2:0 (0:0)

Голы: Лаборд, 51 (1:0). Байс, 59 – в свои ворота (2:0).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Лан, Ле Таллек (Самбия, 66), Молле (Ристич, 90), Скири, Делор, Лаборд (Шкулетич, 88).

"Кан": Самба, Байс, Джикю, Армугом (Мбенг, 72), Гради, Фажр, Дьоманде, Кауи (Бовю, 66), Бамму, Кривелли, Нинга (Чокунте, 80).

Предупреждения: Нинга, 41. Самбия, 84.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

27 января. Монпелье. Стадион "La Mosson".

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