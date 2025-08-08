Шевалье прошел медицинское обследование для перехода в «ПСЖ»

Голкипер «Лилля» Люка Шевалье в пятницу, 7 августа, прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ», сообщает RMC.

Ожидается, что за 23-летнего игрока сборной Франции парижский клуб залптатит 55 миллионов евро.

Шевалье является воспитанником «Лилля». В сезоне-2024/25 он сыграл 48 матчей во всех турнирах и пропустил 53 гола при 13 сухих играх.