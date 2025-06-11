Шерки обратился к фанатам «Лиона» после перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник Райан Шерки после перехода из «Лиона» в «Манчестер Сити» обратился к болельщикам французского клуба.

«Тысячи эмоций, сотни воспоминаний и неизгладимый след в моем сердце. Никакие слова не могли бы по-настоящему передать все, что происходит в моей голове, когда я оставляю эту майку и этот герб со львом, которые я носил с такой гордостью почти 15 лет.

Никакие слова не могли бы также передать всю мою благодарность всем тем, кто сопровождал меня на этом пути с радостями, грустью, успехами и неудачами. Спасибо болельщикам за их непоколебимую поддержку. Также благодарю всех, кто поддерживал меня за пределами поля в достижении моих целей. Наконец, я благодарю свою семью за любовь, которую они мне дарят, и за то, что они поддерживают меня каждый день. Мы рождаемся лионцами и умираем лионцами», — написал Шерки в социальной сети.