Шерки обратился к фанатам «Лиона» после перехода в «Манчестер Сити»
Полузащитник Райан Шерки после перехода из «Лиона» в «Манчестер Сити» обратился к болельщикам французского клуба.
«Тысячи эмоций, сотни воспоминаний и неизгладимый след в моем сердце. Никакие слова не могли бы по-настоящему передать все, что происходит в моей голове, когда я оставляю эту майку и этот герб со львом, которые я носил с такой гордостью почти 15 лет.
Никакие слова не могли бы также передать всю мою благодарность всем тем, кто сопровождал меня на этом пути с радостями, грустью, успехами и неудачами. Спасибо болельщикам за их непоколебимую поддержку. Также благодарю всех, кто поддерживал меня за пределами поля в достижении моих целей. Наконец, я благодарю свою семью за любовь, которую они мне дарят, и за то, что они поддерживают меня каждый день. Мы рождаемся лионцами и умираем лионцами», — написал Шерки в социальной сети.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|
2
|Лилль
|6
|4
|1
|1
|9-4
|13
|
3
|Ренн
|6
|4
|1
|1
|12-10
|13
|
4
|Лион
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
5
|Париж
|6
|3
|2
|1
|8-4
|11
|
6
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|11-8
|11
|
7
|Брест
|6
|2
|2
|2
|12-9
|8
|
8
|Лорьян
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|5-7
|8
|
10
|Ланс
|6
|2
|1
|3
|11-10
|7
|
11
|Страсбур
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Анже
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Марсель
|6
|2
|0
|4
|9-8
|6
|
14
|Ле Ман
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
16
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-16
|6
|
17
|Труа
|6
|1
|1
|4
|4-13
|4
|
18
|Гавр
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
|16.10
|21:45
|Ле Ман – Тулуза
|- : -
|17.10
|18:15
|Страсбур – ПСЖ
|- : -
|17.10
|21:45
|Лилль – Брест
|- : -
|17.10
|21:45
|Труа – Ланс
|- : -
|18.10
|16:00
|Анже – Марсель
|- : -
|18.10
|18:15
|Гавр – Осер
|- : -
|18.10
|18:15
|Лорьян – Монако
|- : -
|18.10
|18:15
|Париж – Ренн
|- : -
|18.10
|21:45
|Лион – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|4
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|4
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|5
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1