Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири высказался об уходе из «Ливерпуля».

«Я был на связи с «Лионом» с 2020 года? Хотел покинуть «Ливерпуль» раньше, но мне было нельзя, клуб бы меня не отпустил. Важно то, что теперь я ушел. Также были предложения из Испании и Италии. Не думаю, что я потерял год.

Попрощался ли Клопп? Общался с ним по телефону перед этим. Когда время пришло, он написал мне. Он пожелал мне удачи и сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем, между нами были очень хорошие отношения. Но я хотел нового вызова, это нормально в футболе. Юрген помог мне в этом плане", — приводит слова Шакири Watson.

Шакири провел в «Ливерпуле» три сезона. О переходе 29-летнего швейцарца в «Лион» стало известно в августе 2021 года. Он заключил с французским клубом контракт на три года.