Шакил О'Нил обратился к Месси: «Люблю тебя, брат, ты лучший»
Член Зала славы Шакил О'Нил обратился к нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат, ты лучший», — приводит слова О'Нила TyC Sports.
35-летний Месси является чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также он четырежды выигрывал Лигу чемпионов. На счету аргентинца 7 «Золотых мячей», что является рекордным показателем.
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры являются «Барселона» и «Аль-Хиляль».
В текущем сезоне он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|
2
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|
3
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|
6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|
9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|
10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|
11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|
12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|
13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|
14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|
15
|Страсбур
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|
16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|
17
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|
18
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|
19
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|
20
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|- : -
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|22
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|28
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|28
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2