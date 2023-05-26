Шакил О'Нил обратился к Месси: «Люблю тебя, брат, ты лучший»

Член Зала славы Шакил О'Нил обратился к нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат, ты лучший», — приводит слова О'Нила TyC Sports.

35-летний Месси является чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также он четырежды выигрывал Лигу чемпионов. На счету аргентинца 7 «Золотых мячей», что является рекордным показателем.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры являются «Барселона» и «Аль-Хиляль».

В текущем сезоне он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.