Сезон во Франции завершен, чемпионом признан «ПСЖ»

Руководство чемпионата Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Чемпионом по итогам турнира был признан «ПСЖ». На момент остановки сезона в турнирной таблице лидировал парижане набрали 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым «Марселя» на матч больше и 56 очков, третью строчку занял «Ренн». «Монако», в котором выступает полузащитник Александр Головин, финишировал девятым.

Для «ПСЖ» это девятое чемпионство и третье подряд.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 248 010 человек. Зафиксировано 229 312 летальных исходов от инфекции, вылечился 1 016 971 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 066 849 человек. Далее идут — Испания (239 639), Италия (203 591), Франция (166 420) и Великобритания (165 221).