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Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами

06:15
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Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о возобновлении сезона после паузы из-за пандемии коронавируса. Он предположил, что сначала состоятся кубковые финалы. Финал Кубка страны «ПСЖ» — «Сент-Этьен» может пройти 13 или 20 июня, а через три дня финал Кубка лиги «ПСЖ» — «Лион».

— Дату возобновления чемпионата еще предстоит определить, — цитирует Ле Гре ESPN. — Мы могли бы немного изменить календарь, чтобы сначала провести финалы кубков. Ключ к возобновлению чемпионата находится у правительства страны. Но клубы настроены доиграть сезон. Для нас это приоритетный вариант.

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