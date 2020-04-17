Сезон в низших дивизионах Франции завершен досрочно

Федерация футбола Франции приняла решение досрочно завершить сезон в любительских чемпионатах, мини-футболе, женском и юношеском футболе из-за пандемии коронавируса. Данное решение касается 4-го и 5-го дивизиона, региональных лиг, второго женского дивизиона, а также всего футзала и всех юношеских соревнований.

Таблицы будут зафиксированы по состоянию на 13 марта, а распределение будет происходить в соответствии с соотношением сыгранных матчей к набранным очкам, чтобы компенсировать перенесенные игры. В связи с таким решением «Сент-Этьен», который не потерпел ни одного поражения во втором женском дивизионе, не смог получить путевку в элиту, так как индекс эффективности оказался меньше, ем у «Гавра» на 0,04 балла.

Таким образом, в третий дивизион Франции вернулась «Бастия», выступавшая несколько лет в элите французского футбола пока не была понижена до 5-го дивизиона из-за финансовых проблем.

COVID 19 : D?cision de la FFF concernant les championnats amateurs et les comp?titions de la FFF pic.twitter.com/8CQghHZYAa — FFF (@FFF) April 16, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 173 168 человека. Умерших — 144 949, выздоровевших — 546 296. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется