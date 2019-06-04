Сестра Неймара обратилась к девушке, обвинившей форварда "ПСЖ" в изнасиловании

Сестра нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран обратилась к девушке, которая обвинила футболиста в изнасиловании.

-Это ужасно, – цитирует Sportmediaset сестру Неймара. – Каждый, кто знаком с моим братом, знает, что он никогда этого не сделает. Я надеюсь, что Бог простит эту девушку. Никогда не использую социальные сети, чтобы выразить свое мнение, обычно позволяю молчанию говорить за меня.

Это другая ситуация, моя семья переживает очень тяжелые времена. Никогда не пойму, почему человек может делать такие вещи. Это очень серьезно, есть много женщин, которые страдают от насилия. Надеюсь, что вы можете спать по ночам и что ваша совесть чиста. Я не желаю вам зла, надеюсь, вы сможете обрести мир после всего, что вы сделали.