Сеск Фабргеас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Можете посоветовать сериалы?»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в своем Twitter попросил совета. Чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Поскольку нам нужно оставаться дома некоторое время, а жена не разрешает заводить новых детей. Ребята, можете посоветовать сериалы, в которых есть хотя бы четыре сезона?

В этом сезоне Фабрегас провел 22 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.