Сеск Фабргеас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Можете посоветовать сериалы?»
03:37
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в своем Twitter попросил совета. Чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.
— Поскольку нам нужно оставаться дома некоторое время, а жена не разрешает заводить новых детей. Ребята, можете посоветовать сериалы, в которых есть хотя бы четыре сезона?
В этом сезоне Фабрегас провел 22 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020