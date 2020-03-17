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Сеск Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Можете посоветовать сериалы?»

03:37
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в своем Twitter попросил совета. Чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Поскольку нам нужно оставаться дома некоторое время, а жена не разрешает заводить новых детей. Ребята, можете посоветовать сериалы, в которых есть хотя бы четыре сезона?

В этом сезоне Фабрегас провел 22 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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