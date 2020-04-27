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Сеск Фабрегас предложил «Монако» отсрочить выплату его зарплаты из-за коронавируса

17:53
Сеск Фабрегас. Фото Actu Foot.
Сеск Фабрегас. Фото Actu Foot.
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас пошел навстречу клубу из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что испанец предложил клубу отсрочить выплату всей его зарплаты на четыре месяца. Также он согласился сократить свою зарплату на 30 процентов. Это сэкономит «Монако» около двух миллионов фунтов на данный момент и еще 500 тысяч, которые не придется выплачивать в принципе. Кроме того, футболист решил лично выплатить недостающую зарплату работникам стадиона «Монако», которым тоже урезали жалование на 30 процентов.

Ранее стало известно, что 95-летняя прабабушка спортсмена заболела коронавирусом.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.

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