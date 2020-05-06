Сеск Фабрегас: «Досрочное завершение сезона во Франции застало нас всех врасплох»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о том, как отреагировал на решение досрочно завершить чемпионат Франции-2019/20.

— Решение досрочно завершить сезон застало нас врасплох, — цитирует Mundo Deportivo Фабрегаса. — Как и у каждой команды, у нас есть группа в WhatsApp, куда наш тренер по физподготовке высылал упражнения каждый день. И вот, вдруг, в какой-то момент нам внезапно сказали, что сезон отменен. Мы были в шоке. У капитанов была встреча с президентом Федерации футбола Франции, на которой было решено возобновить сезон 17 июля, однако через 2 дня после этой встречи нам объявили о завершении чемпионата.