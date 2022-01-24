Серхио Рамос забил первый гол за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос забил первый гол за команду. Он отличился 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

На 62-й минуте испанец забил после подачи углового. Первый мяч отбил вратарь, но защитник удачно сыграл на добивании.

Текущий счет матча — 3:0 в пользу парижан. Остальные два мяча забил итальянский полузащитник Марко Верратти.

35-летний Серхио Рамос выступает за «ПСЖ» с нынешнего сезона. Он перешел из «Реала», за который играл с 2005 года.