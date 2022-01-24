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Сегодня, 00:18

Серхио Рамос забил первый гол за «ПСЖ»

Евгений Петров
Корреспондент
Серхио Рамос.
Фото Twitter

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос забил первый гол за команду. Он отличился 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

На 62-й минуте испанец забил после подачи углового. Первый мяч отбил вратарь, но защитник удачно сыграл на добивании.

Текущий счет матча — 3:0 в пользу парижан. Остальные два мяча забил итальянский полузащитник Марко Верратти.

35-летний Серхио Рамос выступает за «ПСЖ» с нынешнего сезона. Он перешел из «Реала», за который играл с 2005 года.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
2
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 2 : 0
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 0 : 2
23.01 15:00
Метц – Ницца
 0 : 2
23.01 17:00
Анже – Труа
 2 : 1
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 4 : 3
23.01 17:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
23.01 17:00
Нант – Лорьян
 4 : 2
23.01 19:05
Монпелье – Монако
 3 : 2
23.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 4 : 0
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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