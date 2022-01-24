Серхио Рамос забил первый гол за «ПСЖ»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос забил первый гол за команду. Он отличился 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса».
На 62-й минуте испанец забил после подачи углового. Первый мяч отбил вратарь, но защитник удачно сыграл на добивании.
Текущий счет матча — 3:0 в пользу парижан. Остальные два мяча забил итальянский полузащитник Марко Верратти.
35-летний Серхио Рамос выступает за «ПСЖ» с нынешнего сезона. Он перешел из «Реала», за который играл с 2005 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
7
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
9
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
10
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|21
|7
|8
|6
|28-28
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|21
|2
|6
|13
|18-43
|12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|23:00
|
Лион – Сент-Этьен
|1 : 0
|22.01
|19:00
|
Брест – Лилль
|2 : 0
|22.01
|23:00
|
Ланс – Марсель
|0 : 2
|23.01
|15:00
|
Метц – Ницца
|0 : 2
|23.01
|17:00
|
Анже – Труа
|2 : 1
|23.01
|17:00
|
Бордо – Страсбур
|4 : 3
|23.01
|17:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|23.01
|17:00
|
Нант – Лорьян
|4 : 2
|23.01
|19:05
|
Монпелье – Монако
|3 : 2
|23.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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