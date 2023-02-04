Рамос: «Я страдал, играя против Месси»

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос назвал своего одноклубника нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«В течение нескольких лет я страдал, играя против Месси. Сейчас я наслаждаюсь игрой с ним. Он лучший игрок из тех, кого когда-либо создавал футбол», — сказал Рамос клубному телевидению «ПСЖ».

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 23 матча, забил 14 мячей и отдел 14 результативных передач.