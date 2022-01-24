Серхио Рамос: «Рад впервые забить за «ПСЖ». Надеюсь, в будущем голов будет еще больше»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (4:0). Испанец отметился дебютным голом за парижан.

«Я очень рад, что мы победили, что я впервые сыграл в старте, да еще и забил. За работу всегда воздается. Счастлив, что отыграл 90 минут. Мне нравится играть дома, слышать поддержку болельщиков. Рад, что впервые забил за «ПСЖ». Надеюсь, в будущем голов будет еще больше.

Важно улучшить физическую форму, чтобы дать этой команде лучшую версию себя. Особенно в момент, когда наступает лучшая пора сезона — это и чемпионат, и Кубок, и Лига чемпионов. Я долго не играл, а поле — это мой дом. Счастлив вернуться. Только на поле мне хорошо. Сначала мне было трудно, я так долго был в «Мадриде»... Но я нашел баланс. Психологически я в порядке», — сказал Рамос для Amazon Prime Video.

В текущем сезоне Рамос провел 4 матча за «ПСЖ», проведя на поле 193 минуты.