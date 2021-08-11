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Серхио Рамос поприветствовал Лионеля Месси в «ПСЖ»

21:10
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на переход во французский клуб экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси? Добро пожаловать!» — написал Рамос в Instagram.

 

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.

Экс-капитан "Реала" Рамос стал игроком «ПСЖ» 8 июля, расставшись с мадридским клубом на правах свободного агента. Контракт испанца с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CScXGcKqvXb/

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