Серхио Рамос поприветствовал Лионеля Месси в «ПСЖ»
21:10
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на переход во французский клуб экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси? Добро пожаловать!» — написал Рамос в Instagram.
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.
Экс-капитан "Реала" Рамос стал игроком «ПСЖ» 8 июля, расставшись с мадридским клубом на правах свободного агента. Контракт испанца с парижанами рассчитан до лета 2023 года.
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