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12 октября, 23:09

Серхио Рамос получил трехматчевую дисквалификацию и пропустит французское класико

Мария Гусева
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Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции вынес решения по матчам 10-го тура чемпионата Франции.

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, заработавший за оскорбления арбитра красную карточку во встрече с «Реймсом» (0:0), дисквалифицирован на три матча, один из которых условно.

Таким образом, 36-летний испанец пропустит игры против «Марселя» (16 октября) и «Аяччо» (21 октября).

Также одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек получил нападающий «ПСЖ» Неймар, но он сможет сыграть с «Марселем», так как решение по этому делу вступает в силу 18 октября.

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
2
 Лорьян 10 8 1 1 21-14 25
3
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
4
 Ланс 10 6 3 1 17-8 21
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
7
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
8
 Лилль 10 5 1 4 18-18 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 10 4 0 6 21-21 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 10 1 5 4 12-19 8
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 10 1 5 4 10-14 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
19
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
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38 тур
14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 - : -
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 - : -
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 - : -
16.10 16:00
Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
16.10 16:00
Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 - : -
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 8
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 8 1 1
Серхио Рамос

Серхио Рамос

ПСЖ

 10 1 3
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 7 1 2
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