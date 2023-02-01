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1 февраля, 23:33

Серхио Рамос получил травму головы в матче с «Монпелье»

Иван Шитик
Корреспондент
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Серхио Рамос.

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не смог доиграть матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Уже в первом тайме 36-летний испанец был заменен. В одном из эпизодов он столкнулся головами с соперником и ему потребовалась помощь врачей.

Напомним, что в первом тайме парижане также потеряли из-за травмы нападающего Килиана Мбаппе.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис 0
Барселона 0
2-й тайм

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье 0
ПСЖ 0
Перерыв

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Серхио Рамос
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Мбаппе дважды не забил пенальти и получил травму в первом тайме матча с «Монпелье»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
9
 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
10
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
11
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
12
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
16
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
17
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.02 21:00
Анже – Аяччо
 1 : 2
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 0 : 0
1.02 21:00
Нант – Марсель
 0 : 2
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 4 : 2
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 4 : 1
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
1.02 23:00
Лион – Брест
 - : -
1.02 23:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
 - : -
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ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 15 1 2
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