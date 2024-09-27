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Силкин: «Получается, Сафонову на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на слова вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова о том, что у него не было мотивации играть в РПЛ.

«Я согласен. Нет вызовов, потому что мы лишены международных матчей. Но если мотивации не хватает играть, то надо заканчивать с футболом и со спортом вообще! Еще Лобановский говорил, что на поле нечего делать без мотивации. Если нет мотивации, то что ты можешь показать на поле? Ничего, тебе безразлично. Да, может быть мотивация в зарплате, но чтобы ее получить, надо хорошо играть, а не дурака валять.

Ну вот ушел Сафонов, сыграл там неудачно. Получается, ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара». Зато теперь он смотрит футбол в Париже», — цитирует Legalbet Силкина.

25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, подписав контракт с «парижанами» до лета 2029-го. Россиянин дебютировал за французский клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Сергей Силкин
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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