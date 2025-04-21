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Сегодня, 00:31

«Сент-Эттьен» победил «Лион», матч был прерван из-за беспорядков

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Эттьен» в матче 30-го тура чемпионата Франции дома обыграл «Лион» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличился Лукас Стассин, оформивший дубль. У гостей гол на счету Таннера Тессманна.

На 45-й минуте матча при счете 1:0 помощник арбитра Франсуа Летексье получил удар в голову монетой, выброшенной с трибун. Встречу приостанавливали на 35 минут.

Стадион &laquo;Сент-Эттьена&raquo;.В судью матча «Лиона» и «Сент-Этьена» швырнули монетой: из-за этого игру прервали на 35 минут

После этого матча «Сент-Эттьен» с 27 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Лион» с 51 очком — на шестой строчке.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
20 апреля, 21:45. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
2:1
Лион

ФК Лион
ФК Сент-Этьен
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Матч «Сент-Этьен» — «Лион» прерван из-за беспорядков на трибунах
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1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
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18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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