«Сент-Эттьен» победил «Лион», матч был прерван из-за беспорядков

«Сент-Эттьен» в матче 30-го тура чемпионата Франции дома обыграл «Лион» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличился Лукас Стассин, оформивший дубль. У гостей гол на счету Таннера Тессманна.

На 45-й минуте матча при счете 1:0 помощник арбитра Франсуа Летексье получил удар в голову монетой, выброшенной с трибун. Встречу приостанавливали на 35 минут.

После этого матча «Сент-Эттьен» с 27 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Лион» с 51 очком — на шестой строчке.