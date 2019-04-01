"Сент-Этьен" с минимальным счетом обыграл "Ним"

"Сент-Этьен" одержал дома победу над "Нимом" со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Франции. Победный гол забил словенский нападающий Роберт Берич​ на 79-й минуте встречи.

Этот результат позволил "Сент-Этьену" подняться на четвертую строчку турнирной таблицы лиги 1. "Ним" располагается на 12-й строчке с 37 баллами.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

"Сент-Этьен" – "Ним" – 2:1 (1:1)

Голы: Бобишон, 2 (0:1). Кабелла, 24 (1:1). Берич, 79 (2:1).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Колодзейчак, Полома, М`Вила, Кабелла, Амума (Гезали, 83), Аит Беннассер (Вада, 66), Берич, Норден (Диони, 74).

"Ним": Бернардони, Бриансон, Либой, Паке, Ферри (Тиуб, 85), Саванье, Буанга, Мауасса (Мигель, 42), Бобишон, Рипар, Бозок (Гийом, 72).

Предупреждения: Дебюши, 6. Ферри, 24. Паке, 56. Бриансон, 82. Гезали, 85. М`Вила, 90+1. Бобишон, 90+1.

Судья: Абед (Франция).

1 апреля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".

Все о чемпионате Франции – здесь