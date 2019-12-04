«Сент-Этьен» разгромил «Ниццу»

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» принимал «Ниццу». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

«Сент-Этьен» набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Еще один матч 16-го тура «Амьен» — «Реймс» был перенесен из-за тумана. Скорее всего, он состоится 15 января.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Сент-Этьен» — «Ницца» — 4:1 (3:1)

Голы: Буанга, 11 — с пенальти (1:0). Дольберг, 14 (1:1). Амума, 38 (2:1). Фофана, 40 (3:1). Буанга, 58 (4:1).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Перрен, Трауко, Фофана, Аолу (Будебуз, 82), Камара, Амума, Берич (М`Вила, 59), Онора, Буанга (Диони, 73).

«Ницца»: Бенитес, Льорис, Сарр, Коли, Аталь (Бюрнер, 56), Сиприен, Лусамба (Ганаго, 65), Ле Мелу, Дольберг, Клод Морис (Тюрам-Юльен, 78), Маолида.

Предупреждения: Ле Мелу, 24. Рюффье, 49. Льорис, 60. Бюрнер, 82. Диони, 88.

Судья: Леонар (Франция).

4 декабря. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

«Метц» — «Ренн» — 0:1 (0:1)

Гол: Юну, 39.

«Метц»: Укиджа (Делекруа, 45+1), Бой, Сунзу, Сентонз, Делен, Коад (Гакпа, 74), А.Траоре, Майга, Фофана, Нгюетт (Амброз, 61), Диалло.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, А.Траоре, Мауасса (Гнаньон, 86), Юну, Буриго, Камавинга, Сьебатше (Ньянг, 60), Дель Кастильо, Рафинья (Тэ, 78).

Предупреждения: Амброз, 69. Делен, 80.

Судья: Абед (Франция).

4 декабря. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Дижон» — «Монпелье» — 2:2 (1:2)

Голы: Самбия, 2 — в свои ворота (1:0). Молле, 15 (1:1). Саванье, 29 (1:2). Мавидиди, 72 (2:2).

«Дижон»: Гомис (Рунарссон, 45+6), Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Мендиль, Кулибали (Бальмон, 43), Амальфитано, Мавидиди (Перейра, 89), Кадис, Шуйар, Бальде.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Ристич, Видаль, Ле Таллек, Саванье, Молле, Самбия (Суке, 83), Шотар, Делор, Лаборд (Камара, 78).

Предупреждения: Мендиль, 34. Амальфитано, 43. Шафик, 55. Видаль, 61. Саванье, 76. Ле Таллек, 78.

Судья: Летексье (Франция).

4 декабря. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

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