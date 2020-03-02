«Сент-Этьен» проиграл «Лиону» и продлил серию без побед до шести матчей

«Лион» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции победил «Сент-Этьен» — 2:0. Дубль оформил Мусса Дембеле.

«Лион» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Сент-Этьен (29) — 16-й. На счету команды безвыигрышная серия из шести матчей.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

«Лион» — «Сент-Этьен» — 2:0 (1:0)

Голы: Дембеле, 27 (1:0). Дембеле, 90+6 — с пенальти (2:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Марсал, Тузар, Ауар (Рафаэл да Силва, 84), Гимарайнс, Дембеле, Траоре, Террье (Токо-Экамби, 72).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Трауко (Аби, 70), Салиба, Фофана, Кабай, М`Вила, Онора (Будебуз, 79), Буанга, Диони.

Предупреждения: Дебюши, 26. Трауко, 39. Дюбуа, 53. Дембеле, 67. Тузар, 77. Аби, 77. Гимарайнс, 87. Колодзейчак, 90+4.

Судья: Шнайдер (Франция).

1 марта. Лион. Стадион «Люмьер».