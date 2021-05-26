«Сент-Этьен» продлил контракт с вратарем

«Сент-Этьен» объявил на официальном сайте о продлении контракта с вратарем Этьеном Грином. 20-летний француз поставил подпись под долгосрочным соглашением.

В этом сезоне Грин дебютировал во взрослом футболе. Он сыграл 8 матчей за основной состав «Сент-Этьена», пропустил 8 голов и трижды сохранил ворота в неприкосновенности. Также он получил вызов в молодежную сборную Франции.