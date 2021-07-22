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«Сент-Этьен» продлил контракт с Амума

00:45
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«Сент-Этьен» объявил в Instagram, что полузащитник Ромен Амума не покинет клуб. У 34-летнего француза 1 июля официально закончился срок действия контракта.

Несмотря на контакты с другими клубами, Амума решил остаться в стане «зеленых», подписав соглашение до конца сезона-2021/22. Ранее СМИ писали, что у Амума было предложение двухлетнего контракта от «Труа», а также варианты с «Ниццей» и «Брестом».

Напомним, Амума перешел в «Сент-Этьен» из «Кана» в 2012 году. За стефануа он уже сыграл 298 матчей, забив 60 голов и сдеалв 47 голевых передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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