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«Сент-Этьен» представил новую форму

02:57
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«Сент-Этьен» в четверг, 1 июля, презентовал три комплекта формы на новый сезон. Техническим спонсором клуба является Le Coq Sportif.

Домашний комплект стефануа будет традиционно зеленого цвета с вставками по бокам.

Публикация от AS Saint-E`tienne (@asseofficiel)

Гостевой комплект будет белого цвета с зелеными полосками в качестве вставок.

Третий комплект будет черного цвета с золотыми вставками.

По итогам сезона-2020/21 «Сент-Этьен» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Клуб является рекордсменом страны по количеству побед в высшем дивизионе страны (10).

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Евгений Козинов все материалы автора

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