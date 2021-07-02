«Сент-Этьен» представил новую форму

«Сент-Этьен» в четверг, 1 июля, презентовал три комплекта формы на новый сезон. Техническим спонсором клуба является Le Coq Sportif.

Домашний комплект стефануа будет традиционно зеленого цвета с вставками по бокам.

Гостевой комплект будет белого цвета с зелеными полосками в качестве вставок.

Третий комплект будет черного цвета с золотыми вставками.

По итогам сезона-2020/21 «Сент-Этьен» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Клуб является рекордсменом страны по количеству побед в высшем дивизионе страны (10).